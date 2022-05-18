Bloomberg: Турция назвала условия для вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Bloomberg поговорил с тремя турецкими чиновниками об угрозах Анкары заблокировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии. На условиях анонимности они рассказали о внутренних обсуждениях в турецком правительстве.

Первое условие — признание новыми кандидатами в НАТО озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри Турции, так и в Сирии и Ираке. Сейчас все члены Альянса признают Курдскую рабочую партию террористической организацией в Турции, многие поддерживали и даже вооружали ее сирийское ответвление в борьбе против «Исламского государства»*.

От Швеции и Финляндии Турция требует осудить сепаратистов, партию и ее отделения. По мнению турецких чиновников, признание Курдской рабочей партии террористической организацией недостаточно: в скандинавских странах курды активны.

Помимо этого Турция хочет снять ограничения на экспорт оружия. Их ввели в 2019 году, после вторжения в Сирию, Швеция, Финляндия и несколько членов ЕС. Анкара не хочет соглашаться на расширение НАТО со странами, которые блокируют сделки с оружием, хотя объем турецкой торговли такой продукцией незначителен. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что ограничения на вооружения «противоречат духу» Альянса.

Такие условия необходимы, отмечают источники издания, поскольку Турция помнит свои ошибки. После войны с Грецией из-за Кипра именно греки и кипрские союзники препятствовали Анкаре вступить в ЕС, отклонили голосование в ООН по плану объединения Кипра и были вовлечены в постоянные территориальные споры с Турцией из-за частей Эгейского и Средиземного морей.

Помимо этого Анкара хочет, чтобы ее снова включили в программу перспективных самолетов F-35, от участия в которой она была отстранена после того, как купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на покупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за обладание ею С-400.

Использование рычагов влияния на НАТО не упростит решение этих задач. Но в Анкаре выразили готовность даже нанести ущерб своей экономике.

При этом чиновники отвергли предположения о том, что высказывания Турции о возможном расширении НАТО имеют отношение к ее связям с Россией или к дружбе президента Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Турция ведет свою внешнюю политику без влияния извне. Хотя российские войска обеспечивают защиту турецким в Сирии. С начала боев в Украине Турция удерживает баланс между помощью Киеву беспилотниками и продолжением отношений с Россией.





*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.