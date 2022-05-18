Reuters: Мариуполь стал редкой победой Путина

Журналисты Reuters уточнили информацию по поводу эвакуированных украинских военнослужащих с завода «‎Азовсталь». Вечером в понедельник из Мариуполя выехало пять автобусов в Новоазовск — там будут лечить раненых, сообщало Минобороны России. А еще семь прибыли во вновь открывшуюся тюрьму в Оленовке в Волновахском районе, контролируемом ДНР.

О количестве солдат точных данных нет. Российское Минобороны сообщает о 256 украинских военных, которые сложили оружие и сдались, из них 51 тяжело ранен. Украинская сторона заявила о 164 солдатах, 53 из которых ранены.

И Россия, и Украина говорили о какой-то сделке, благодаря которой Киев отказался от защиты сталелитейного завода. Но многие детали пока не обнародованы: неизвестно, сколько человек остались внутри и возможен ли обмен пленными.

В Кремле заявили, что Путин лично гарантировал обращение с пленными по международным нормам. Однако заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что сделки не было, а азовцы просто сдались. О том, что стоит запретить обмен бойцов с завода, говорил вчера и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его коллега Леонид Слуцкий предложил применить для них смертную казнь. Следственный комитет России планирует допросить пленных, а Верховный суд России рассмотрит 26 мая дело о признании батальона «Азов» террористической организацией.

Контроль над Мариуполем дает России выход к Азовскому морю и сухопутный проход в Крым. Но на Донбассе и в Харьковской области наступление не приносит таких успехов Путину: российские войска были отброшены в Харьковской области, а бои за Донбасс затянулись.