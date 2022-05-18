В Харькове уничтожили крупнейший в мире генный банк семян

The Odessa Journal 16 мая сообщил, что Национальный генный банк им. В.Я. Юрьева располагался в Национальной академии аграрных наук Украины. Российские войска разрушили его: все, что осталось – это обугленные стены и горсти семян.

Последствия бомбардировки показал ведущий научный сотрудник института Сергей Авраменко на своем канале YouTube. По его словам, генных банков растений такого уровня несколько в мире, а в Украине он был один.

В академии работали над сохранением и эффективным использованием генетического разнообразия с начала 1900-х годов. Над составлением банка работали выдающиеся ученые А.Е. Зайкевич, П.В. Будрин, В.Я. Юрьев, Б.К. Енкен, М.И. Вавилов, М.М. Кулешов, Л.М. Делон и другие.

С 1992 года в академии запустили научно-техническую программу Генетические ресурсы растений. Для координации научной работы были привлечены еще несколько институтов и подразделений растениеводства. К настоящему времени в Банке хранились более 160 тысяч сортов семян растений и гибридов сельскохозяйственных культур по всему миру. Эти семена хранились в специальных хранилищах, с тем чтобы будущие поколения могли восстановить их. По словам Авраменко, некоторые из уничтоженных образцов больше не существуют в Европе и мире.