83-й день боев: главное

Вчера началась эвакуация украинских военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего выехало 265 человек, из них 51 тяжело ранен. Украинская сторона сообщала о 53 раненых и 211 здоровых. На лечение солдат отправят в Новоазовск, а остальных — в Ольховку.

Сегодня, по данным Reuters, с территории завода выехало еще 7 автобусов.

Минобороны России сообщило, что все они сдались в плен. Украинское ведомство прорабатывает вопрос об обмене.

Но председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить обмен «нацистских преступников». Он предложил судить их в России.

Депутат Леонид Слуцкий пошел еще дальше: он предлагает сделать исключение из моратория на смертную казнь. И если суд подтвердит их преступления, то он сможет применить высшую меру.

В Верховном суде 26 мая будут рассматривать дело о признании полка «Азов» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории страны, пишет Интерфакс. Требование об этом направила сегодня Генпрокуратура.

В МИД России сообщили, что переговоры с Украиной не ведутся ни в каком формате. Украинская сторона подтвердила эту информацию.

The Guardian пишет, что Владимир Путин настолько сильно вовлечен в принятие решений по Украине, что участвует в том числе в передвижении войск. Западные источники издания считают, что его роль похожа на работу полковника или бригадира — по аналогии с управлением армией в США и Британии. Только там это выполняют командиры небольших подразделений.

Британская разведка сообщает, что в Черниговской области разрушено 3,5 тысячи зданий: 80% из них — жилые дома.

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности применения такого оружия.

Россия, вероятно, прибегла к все большему использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать регулярными полетами боевых самолетов за пределами своих собственных линий фронта.

В ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары, пытаясь продвинуться на Донбассе.

Как пишет «Коммерсант», Россия планирует заниматься восстановлением и ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Средства на эти цели выделили, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он также сказал, что РФ заинтересована в местной сельхозпродукции, а сам Херсон займет «достойное место в нашей российской семье».

На канале «Россия-1» военный обозреватель Михаил Ходаренок рассказал, что конфликт в Украине обостряется для России. Из официального эфира его слова исключили.

«Ситуация для нас явно будет ухудшаться», — заявил Ходарёнок.

Он отметил, что в российских войсках низкий боевой дух, украинская армия сможет мобилизовать до миллиона человек.

«Мы находимся в полной геополитической изоляции, и весь мир против нас, даже если мы не хотим этого признавать», — сказал он, добавив, что это необходимо менять.

Швеция и Финляндия завтра подадут заявки о вступлении в НАТО, сообщает DW*.

*DW Минюст признал иностранным агентом.