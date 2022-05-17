МИД опубликовал заявление о том, что Россия выходит из Совета государств Балтийского моря. В министерстве решение мотивировали тем, что страны НАТО и ЕС отказываются от равноправного диалога и принципов, на которых была построена эта структура.

Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря. По словам Володина, с постоянными членам ПКБМ нет диалога в формате этих организаций. По его мнению, организацию используют для нападок на Россию.

По мнению МИД, ситуация в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) деградирует. Совет якобы стал инструментом антироссийской политики, который принимает незаконные и дискриминационные решения.

От работы в СГБМ отстранили Россию и приостановили членство Беларуси из-за боев в Украине. В Норвегии 25 мая пройдет министерская сессия Совета, но без участия России. Глава МИД Сергей Лавров уведомил страны-участницы и ЕС о выходе России из Совета. На присутствие России в регионе это не повлияет.