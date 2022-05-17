МИД России: переговоры с Украиной не ведутся

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко завил, что переговоры с Украиной больше не ведутся ни в каком виде, пишет «Коммерсант».

По словам Руденко, Украина практически вышла из переговорного процесса, поэтому переговоры не продолжаются.

Последняя очная встреча украинской и российской делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. Тогда стороны сформировали переговорные позиции, которые должны были попасть к президенту России Владимиру Путину. После Россия обвинила Украину в непоследовательности позиций, изменении положений проекта документа, одобренного в Турции.

После того как в Буче и других городах выявили массовые убийства мирных жителей, президент Украины Владимир Зеленский планировал продолжать переговоры. Но после блокирования военных на заводе «Азовсталь» он поставил под сомнение возможное дипломатическое урегулирование конфликта.