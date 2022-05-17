The Guardian: Путин непосредственно принимает решения по боям в Украине

The Guardian 16 мая пишет, что Владимир Путин настолько сильно вовлечен в принятие решений по Украине, что участвует в том числе в передвижении войск. Западные источники издания считают, что его роль похожа на работу полковника или бригадира.

По данным издания, президент России помогает определить передвижение войск на Донбассе. При этом на прошлой неделе при форсировании реки Северский Донец погибли более 400 российских военнослужащих. Как сообщал Институт изучения войны, эта тактическая ошибка, вероятно, стала самым кровопролитным сражением для российской армии.

Путин тесно взаимодействует с генералом Валерием Герасимовым, по данным The Guardian. При этом украинские источники сообщали, что военачальник не пользуется большим доверием президента.

Сравнение с бригадиром или полковником источники издания сделали по аналогии с управлением армией в Британии и США. Там командование осуществляется подразделением из нескольких батальонов, последний из которых эквивалентен самому маленькому оперативному подразделению в российской армии. В российской армии командование происходит наоборот: сверху вниз.

По мнению Бена Барри, бывшего бригадира британской армии и эксперта по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований, не дело главы правительства принимать военные решения.

«Они должны разрабатывать политическую стратегию, а не увязать в повседневной деятельности», — добавил Барри.