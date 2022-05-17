Reuters: военных эвакуировали из завода «Азовсталь»

По сообщению Минобороны РФ вчера началась эвакуация бойцов, заблокированных на заводе «Азовсталь». Информацию поздно вечером подтвердили и с украинской стороны, а журналисты Reuters встретили автобусы с эвакуированными солдатами.

Всего вывезли на территорию ДНР около 300 человек: 53 из них с тяжелыми ранениями, а 211 здоровы. Раненых доставят в медучреждениях Новоазовска, а остальных перевезут в Оленевку, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Как отметили в Генштабе ВС Украины, Мариупольский гарнизон выполнил свою боевую миссию. Верховное командование приказало спасти жизнь личного состава в «Азовстали». Всего на заводе оставалось около 600 человек, оставшихся бойцов планируют спасти.

Журналисты видели всего пять автобусов с войсками из «Азовстали», которые прибыли в Новоазовск поздно вечером в понедельник. В одном, отмеченном Z, как и на многих российских военных машинах, мужчины были сложены на носилках на трех уровнях. Одного из них выкатили, а его голову плотно завернули в толстые бинты.

Фото: Reuters