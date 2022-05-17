Лилии Чанышевой продлили арест до 9 июля

Мосгорсуд 16 марта оставил в силе решение Басманного суда о продлении ареста Лилии Чанышевой до 9 июля, сообщили в Telegram-канале, посвященном ее делу. Бывшая координатор уфимского штаба Навального проходит обвиняемой по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

В сообщении приводятся и слова Лилии Чанышевой. «‎Власти хотят изолировать меня от общества и родных. Ведь если ты один, то ты не представляешь угрозы. Но даже в тюрьме я чувствую, что я не одна. Муж и моя семья продолжают меня поддерживать, неравнодушные люди со всего мира пишут мне письма, и появляются единомышленники. А что Путин? Даже Парад Победы на Красной площади встречает один. Ни жены, ни детей, ни друзей — даже президент Таджикистана в этом году не приехал. Я думаю, что и в близком окружении президента мало кто поддерживает его в том, что он делает. И главное тут то, что никакие бетонные стены с колючкой не смогут отделить меня от людей всего мира, которые едины со мной в том, что убивать нельзя», — пишет Чанышева.

Лилию Чанышеву обвинили в организации деятельности экстремистского сообщества в ноябре 2021 года. Из Уфы ее этапировали в СИЗО №6 Москвы.