82-й день боев: главное

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Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, пишет DW*.
На саммите ОДКБ, который сегодня проходил в Москве, Владимир Путин сообщил, что само по себе вступление этих стран в Альянс — не проблема для России, но в случае наращивания военной мощи Москва ответит.
Путин также призвал страны ОДКБ бороться с террористами и экстремистами, которых часто финансируют из-за рубежа, анонсировал военные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Президент России предложил увеличить внешнеполитические инициативы ОДКБ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, на которого сегодня обратила внимание британская разведка, говорил о том, что странам НАТО ничего не угрожает, а союзникам лучше держаться вместе. НАТО ведет себя агрессивно и разворачивает гибридную войну против России и Беларуси.
Британская разведка сегодня обратила внимание, что лидер Беларуси балансирует между поддержкой России и опасениями из-за возможного усиления санкций Запада. Все это время его войска не участвовали в боях в Украине, но территорию страны Москва использовала в своих целях. Лукашенко, добавляют спецслужбы, не хотелось бы втягивать свои войска в конфликт.
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Минобороны России сообщило о том, что из после переговоров с заблокированными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинскими военнослужащими достигнута договоренность о вывозе раненых. Сейчас, добавляют в ведомстве, действует режим тишины и открыт гуманитарный коридор. Раненых вывозят в больницу в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.
Украинская сторона не подтверждала эту информацию. Вчера сообщалось о том, что завод обстреляли предположительно запрещенными фосфорными боеприпасами, пишет Reuters.
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Украинские военные дошли до российской границы, пишет The Guardian. Информацию об этом подтвердили в Минобороны Украины и в Харьковской областной администрации.
Пограничники в Сумской области также отстояли границу и не дали российским войскам продвинуться на территорию Украины.
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Журналисты The Wall Street Journal рассказали о том, что житель Украины смог выжить после казни российскими военными. Его вместе с двумя братьями застрелили и сбросили в могилу. Но Николай — так зовут выжившего брата — во время выстрела повернулся, и пуля прошла от уха до верхней челюсти. Он смог выбраться из полузасыпанной ямы и добраться до своего села. Его история стала основанием для нового уголовного дела против российских военных, которое расследует прокуратура Украины. Тела своих братьев он пока не смог найти.
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«Важные истории»* верифицировали 2 373 имени погибших в Украине российских военных. В Минобороны РФ сообщали о потерях в последний раз 5 марта. По данным ведомства, погиб 1 351 военнослужащий.
При этом Великобритания заявляет о 15 тыс. погибших российских солдат. А по данным украинской стороны на 13 мая, Россия потеряла уже почти 27 тыс. военнослужащих.
В издании подчеркивают, что реальные потери найденная информация не отражает, поскольку журналисты считают только официально опубликованные сообщения. Однако это число значительно превышает данные Минобороны.
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Контрнаступление украинских сил идет успешно, пишет Reuters. Военные, которые отбили село Русская Лозовая, предполагают, что российские войска уходят за границу России. Однако жители, как и солдаты, опасаются нового наступления. По их мнению, военные могут передислоцироваться для подготовки к боям за Донбасс.
*DW Минюст России признал иностранным агентом.
*«Важные истории» признаны в РФ нежелательной организацией.