82-й день боев: главное

Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, пишет DW*.

На саммите ОДКБ, который сегодня проходил в Москве, Владимир Путин сообщил, что само по себе вступление этих стран в Альянс — не проблема для России, но в случае наращивания военной мощи Москва ответит.

Путин также призвал страны ОДКБ бороться с террористами и экстремистами, которых часто финансируют из-за рубежа, анонсировал военные учения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Президент России предложил увеличить внешнеполитические инициативы ОДКБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, на которого сегодня обратила внимание британская разведка, говорил о том, что странам НАТО ничего не угрожает, а союзникам лучше держаться вместе. НАТО ведет себя агрессивно и разворачивает гибридную войну против России и Беларуси.

Британская разведка сегодня обратила внимание, что лидер Беларуси балансирует между поддержкой России и опасениями из-за возможного усиления санкций Запада. Все это время его войска не участвовали в боях в Украине, но территорию страны Москва использовала в своих целях. Лукашенко, добавляют спецслужбы, не хотелось бы втягивать свои войска в конфликт.

Минобороны России сообщило о том, что из после переговоров с заблокированными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинскими военнослужащими достигнута договоренность о вывозе раненых. Сейчас, добавляют в ведомстве, действует режим тишины и открыт гуманитарный коридор. Раненых вывозят в больницу в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.

Украинская сторона не подтверждала эту информацию. Вчера сообщалось о том, что завод обстреляли предположительно запрещенными фосфорными боеприпасами, пишет Reuters.

Украинские военные дошли до российской границы, пишет The Guardian. Информацию об этом подтвердили в Минобороны Украины и в Харьковской областной администрации.

Пограничники в Сумской области также отстояли границу и не дали российским войскам продвинуться на территорию Украины.

Журналисты The Wall Street Journal рассказали о том, что житель Украины смог выжить после казни российскими военными. Его вместе с двумя братьями застрелили и сбросили в могилу. Но Николай — так зовут выжившего брата — во время выстрела повернулся, и пуля прошла от уха до верхней челюсти. Он смог выбраться из полузасыпанной ямы и добраться до своего села. Его история стала основанием для нового уголовного дела против российских военных, которое расследует прокуратура Украины. Тела своих братьев он пока не смог найти.

«Важные истории»* верифицировали 2 373 имени погибших в Украине российских военных. В Минобороны РФ сообщали о потерях в последний раз 5 марта. По данным ведомства, погиб 1 351 военнослужащий.

При этом Великобритания заявляет о 15 тыс. погибших российских солдат. А по данным украинской стороны на 13 мая, Россия потеряла уже почти 27 тыс. военнослужащих.

В издании подчеркивают, что реальные потери найденная информация не отражает, поскольку журналисты считают только официально опубликованные сообщения. Однако это число значительно превышает данные Минобороны.

Контрнаступление украинских сил идет успешно, пишет Reuters. Военные, которые отбили село Русская Лозовая, предполагают, что российские войска уходят за границу России. Однако жители, как и солдаты, опасаются нового наступления. По их мнению, военные могут передислоцироваться для подготовки к боям за Донбасс.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.

*«Важные истории» признаны в РФ нежелательной организацией.