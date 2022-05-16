Депутаты предложили не исполнять решения ЕСПЧ

Сегодня в системе обеспечения законодательной деятельности разместили проект закона, согласно которому Россия сможет не выполнять постановления ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года. Поправки коснутся нескольких законов: депутаты предлагают исключить упоминание ЕСПЧ, пишут «Ведомости».

Законопроект внесли на рассмотрение депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Даниил Бессарабов, сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев. Изменения могут внести в закон о прокуратуре, кодекс административного судопроизводства, УИК РФ и другие.

По мнению законодателей, эти поправки позволят предусмотреть сроки, в которые Россия должна будет выполнять решения ЕСПЧ, и уточнить положение о пересмотре таких судебных актов.

Генпрокуратура должна будет осуществлять выплаты до 1 января 2023 года по постановлениям, принятым до 16 марта 2022 года.

Комитет министров Совета Европы 16 марта принял решение об исключении России из-за боев в Украине. С 16 сентября Россия не будет участвовать также в работе Европейской конвенции по правам человека. В МИД России отмечали, что страна первой приняла такое решение.

Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев отмечает, что предлагаемая норма — неконституционная и нарушает Европейскую конвенцию.

«Конвенция прекращает действовать в отношении актов российских властей, совершенных с 16 сентября 2022 года, а в силу ее статьи 46 все решения ЕСПЧ являются и останутся обязательными для России, причем даже если они вынесены после 16 сентября. Федеральный закон не может отменить эти обязательства, — комментирует законопроект Кирилл Коротеев. — Законопроект, очевидно, предлагает исключить решения ЕСПЧ из оснований для пересмотра приговоров, вынесенных российскими судами. Но он не включает в число оснований акты Комитета ООН по правам человека, несмотря на практику Конституционного суда РФ. Нормы о пересмотре судебных решений есть не только в УПК, но также в других процессуальных кодексах».

Коротеев также добавляет, что власти России фактически не коммуницируют с ЕСПЧ и перестали выплачивать компенсации по вынесенным ранее решениям.