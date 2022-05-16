Апелляция по делу «канских подростков» оставила приговор без изменений

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил сегодня, что апелляционный военный суд оставил без изменения приговор фигуранту дела «канских подростков» Никите Уварову. Прокуратура просила увеличить наказание до 9 лет лишения свободы.

Никиту Уварова суд первой инстанции признал виновным в прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), когда ему было 14 лет. За это он должен провести пять лет в воспитательной колонии. Дела против еще двоих фигурантов дела «канских подростков» были прекращены, поскольку они «оказали содействие следствию (на основании примечания к статье)». Никита Уваров вину не признает.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Силовики обнаружили в их телефонах переписку о том, что они планировали построить и взорвать здание ФСБ в видеоигре Minecraft. Против подростков заводили также дело об организации террористического сообщества, но в марте 2021 года СК закрыл его из-за отсутствия состава преступления.

Восточный окружной военный суд вынес приговор 10 февраля 2022 года. Никита Уваров выступал в суде с последним словом. Он рассказал о давлении силовиков на него и его близких. «Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством», — заявил он. Все, чего он бы хотел — доучиться, получить образование и уехать подальше.