«Ведомости»: в конце мая выберут нового руководителя ЛДПР

Как пишут «Ведомости», высший совет ЛДПР сегодня должен определить дату съезда, на котором выберут нового председателя партии. По данным источников издания, вероятнее всего это произойдет 25, 27 мая или 1 июня. Пока выделют двух потенциальных кандидатов.

Действие депутатского мандата Владимира Жириновского закончится 17 мая – через 40 дней после его смерти. Владимир Жириновский был председателем ЛДПР и руководителем фракции в Госдуме. Передача мандата неофициально обсуждалась: для этого у ЛДПР две недели, чтобы избрать кандидата.

Человека на его должность назначат к концу месяца. На партийный съезд для этого планируют пригласить до 2/3 региональных представителей.

Основными кандидатами называют Андрея Свинцова, который курирует ЛДПР-ТВ, и Леонида Слуцкого. Думскую фракцию сейчас возглавляет Леонид Слуцкий, но в качестве и.о. Источники «Ведомостей» считают, что он может избавиться от приставки и.о. Если на партийном съезде его изберут председателем партии, то он будет совмещать три должности: он также руководит думским комитетом по международным делам.

По мнению политолога Константина Калачева, три должности нужны Слуцкому для статусности. Более того, в трех качествах он нужен Кремлю: как глава комитета по международным делам он участвовал в переговорах по Украине. Прежде, отмечает политолог, руководители партий так много должностей не совмещали.