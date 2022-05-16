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#Новости

Россия назвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой

16.05.2022

При этом последствия такого шага замминистра иностранных дел назвал далеко идущими

Reuters пишет, что Запад не должен питать иллюзий по поводу того, что Москва смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Этот шаг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ошибкой с далеко идущими последствиями. 

Президент России Владимир Путин не раз называл расширение НАТО одной из причин «спецоперации» в Украине. Сейчас, после расширения Альянса, граница России с НАТО увеличится на 1300 километров. 

Как заявил Рябков, у Запада не должно быть иллюзий, что Россия это потерпит. Замминистра в свое время вел переговоры с США о недопущении расширения НАТО на восток. 

«Повысится общий уровень военной напряженности, снизится предсказуемость в этой сфере. Обидно, что здравый смысл приносится в жертву какому-то фантомному положению о том, что нужно делать в этой складывающейся ситуации», — сказал Рябков. 

После того как Финляндия объявила о своем решении вступить в НАТО, Россия дала немало намеков на ответные действия. В российском МИДе заявляли о возможном военно-техническом ответе, были высказывания о размещении ядерного и гиперзвукового оружия в Калининградской области. Вчера свое решение вступить в Альянс подтвердила Швеция. 



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