Россия назвала вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой

Reuters пишет, что Запад не должен питать иллюзий по поводу того, что Москва смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Этот шаг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ошибкой с далеко идущими последствиями.

Президент России Владимир Путин не раз называл расширение НАТО одной из причин «спецоперации» в Украине. Сейчас, после расширения Альянса, граница России с НАТО увеличится на 1300 километров.

Как заявил Рябков, у Запада не должно быть иллюзий, что Россия это потерпит. Замминистра в свое время вел переговоры с США о недопущении расширения НАТО на восток.

«Повысится общий уровень военной напряженности, снизится предсказуемость в этой сфере. Обидно, что здравый смысл приносится в жертву какому-то фантомному положению о том, что нужно делать в этой складывающейся ситуации», — сказал Рябков.

После того как Финляндия объявила о своем решении вступить в НАТО, Россия дала немало намеков на ответные действия. В российском МИДе заявляли о возможном военно-техническом ответе, были высказывания о размещении ядерного и гиперзвукового оружия в Калининградской области. Вчера свое решение вступить в Альянс подтвердила Швеция.