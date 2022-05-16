В Пентагоне рассказали подробности о звонке министру обороны России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил подробности о звонке министра обороны США Ллойда Остина министру обороны РФ Сергею Шойгу. В разговоре с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым он сказал, что поддержка Украины непоколебима.

Беседа с Резниковым состоялась, чтобы обсудить ситуацию на поле боя и потребности Украины.

Разговор с Шойгу состоялся 13 мая — впервые с 18 февраля. В нем глава Пентагона призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи. Остин подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета Украины и усилий США по содействию безопасности, направленных на укрепление способности Украины противостоять российским войскам. Лидеры пообещали оставаться в тесном контакте.