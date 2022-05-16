Минпромторг: активы Renault перевели в госсобственность

Долю группы Renault передали в госсобственность, сообщили в Минпромторге. Согласно подписанному соглашению, контроль над 100% акций Renault Россия получит правительство Москвы, а 67,69% акций «АвтоВАЗа» перейдет подведомственному Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшаяся доля «АвтоВАЗа» будет под контролем ГК «Ростех».

Renault сможет обратно выкупить свою долю в «АвтоВАЗе» в течение шести дней. Обе сделки получили одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

По мнению Минпромторга, такие действия позволят продолжить работу предприятии в условиях санкций. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, так будут сохранены компетенции и рабочие места.

Участие «НАМИ» в работе министр также оценил положительно: у компании, по его данным, есть научный и исследовательский опыт в автомобилестроении.

На «АвтоВАЗе» будут производить автомобили линейки LADA и проводить сервисное обслуживание Renault.

Как пишут «Ведомости», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал производство на заводе автомобилей под маркой «Москвич». В перспективе они станут электромобилями.