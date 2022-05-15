81-й день боев: главное

Швеция вслед за Финляндией подтвердила свое намерение вступить в НАТО. Об этом сообщила правящая партия социал-демократов. При этом страна будет выступать против размещения на своей территории военных баз и ядерного оружия, а заявка для вступления в Альянс уже готова, пишет «Новая газета. Европа».

В Турции тем временем критикуют вступление скандинавских стран в НАТО. Reuters пишет, что это может стать проблемой: решение о расширении Альянса требует единогласного одобрения всех стран-участниц.

Однако генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Турция не будет блокировать расширение Альянса, пишет DW*.

Американский институт изучения войны опубликовал данные по обстановке на фронтах на 14 мая. Согласно анализу, даже российские блогеры начали негативно высказываться о командовании войсками после уничтожения значительной части мотострелковой бригады, пытавшейся 11 мая перейти по понтонному мосту через реку Северский Донец. Погибли, по данным ISW, 485 человек, повреждено 80 единиц техники.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил 14 мая, что украинские войска перешли в контрнаступление. Если контрнаступление из Харькова будет успешным, то российские войска прекратят продвижение к Славянску.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Середа. Один человек получил осколочное ранение.

Минобороны Британии опубликовало данные разведки. По подсчетам спецслужб, Россия потеряла около трети наземных боевых сил.

Наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстало от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, добиться контроля над существенными территориями не удалось.

Эти задержки почти наверняка усугубятся потерей критически важных средств обеспечения, таких как мостовое оборудование и беспилотники разведки.

Российские силы сдерживаются сохраняющимся низким моральным духом и боеспособностью. В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней.

BBC рассказала о скрытой мобилизации в России: мужчины все чаще получают повестки из военкоматов, появляются вакансии для заключения краткосрочных контрактов. В некоторых повестках в качестве основания указан не закон о воинском призыве, а о мобилизации. Минобороны России назвало эту информацию фейком.

Русская служба BBC сообщила о том, что Украина возвращает тела погибших российских солдат на родину. В пятницу военные были замечены за погрузкой и штабелированием в вагоны-рефрижераторы тел, собранных в Киевской и Черниговской областях. Такие рефрижераторные поезда есть и в других частях страны. По словам главы украинского военно-гражданского сотрудничества Владимира Лямзина, этот шаг соответствует нормам международного гуманитарного права.

РИА Новости сообщило о бунте в СИЗО Херсона. Руководству СИЗО пришлось прибегнуть к помощи военной полиции, поскольку заключенные планировали побег.