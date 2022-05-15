В Турции критикуют вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Как пишет «Интерфакс», министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что большинство граждан страны против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Reuters добавляет, что он обвинил власти этих стран в поддержке курдских экстремистов. Поддержать расширение Альянса отказался ранее и президент Турции Реджеп Эрдоган. Для Швеции и Финляндии резкие высказывания турецких политиков могут стать проблемой: вступление в НАТО требует единогласного одобрения всех 30 стран-членов.

В четверг 12 мая Финляндия объявила о безотлагательном вступлении в НАТО. Это решение поддержали в Европе и самом Альянсе. Но президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что страна пока не может смотреть положительно на расширение Альянса, упомянув поддержку скандинавскими странами курдских сепаратистов, пишут «Ведомости». Не планируют ратифицировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии и в Хорватии. Президент Зоран Миланович заявил, что наложит вето на это решение на саммите НАТО, сообщают «Ведомости».

Президент Финляндии Саули Ниинисте на следующий день позвонил Владимиру Путину и подтвердил такое решение: заявка на вступление в НАТО будет подана в ближайшие дни. Он аргументировал это возросшей в последние месяцы обеспокоенностью Финляндии относительно своей безопасности. Однако страна продолжит выстраивать с Россией добрососедские отношения «в корректной и профессиональной манере», пишет «Медуза».

В Кремле еще в четверг раскритиковали решение Финляндии, отметив возможные ответные меры России, в том числе военно-технического характера. По поводу звонка Саули Ниинисте пресс-служба Кремля сообщила: Путин выразил уверенность в том, что никаких угроз безопасности Финляндии нет, а «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным». И это может негативно сказаться на двусторонних отношениях.

«Интерфакс», цитируя главу турецкого МИД, 14 мая писал, что народ Турции просит заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкое агентство Анадолу ничего о просьбах народа не сообщает, как и Reuters. Мевлют Чавушоглу отметил, что Швеция и Финляндия должны перестать поддерживать курдских сепаратистов в своих странах — их в Турции считают террористическими группировками. Также потенциальные члены НАТО должны предоставить четкие гарантии безопасности и отменить запрет на экспорт Турции.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что готов обсудить с Реджепом Эрдоганом вступление страны в НАТО, сообщает Анадолу. При этом глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер пригрозил Турции изоляцией внутри Альянса в случае вето на решения по Финляндии и Швеции. По его словам, нет никакого основания блокировать или тормозить процесс вступления стран в НАТО, если они приняли такое решение самостоятельно, цитирует Вебера ТАСС.

В Reuters уточняют, что любое решение о расширении НАТО требует единогласного одобрения всех 30 государств-членов.