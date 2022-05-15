The Bell: Россия сократила публикацию экономической статистики

Издание The Bell 14 марта подсчитало, что за неполные три месяца «спецоперации» Россия остановила публикацию беспрецедентного объема экономической статистики. Из-за этого бизнес столкнется с проблемами прогнозирования и более высокими издержками, что приведет к росту цен.

С марта 2022 года власти закрыли доступ к статистике таможни: экспорта и импорта России. Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин объяснил это необходимостью избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Ранее в число непубличных попадали только данные о российской торговле продукцией военного назначения, самолетами, ядерными материалами.

ЦБ больше не будет ежемесячно публиковать данные о внешней торговле товарами, структуре международных резервов, недоступна статистика внешней торговли ЕАЭС. При этом данные о торговле нефтью все равно есть у «недружественных» стран. По международным резервам данные обновляются в общей сумме, но без детализации по активам.

Компании, чьи акции торгуются на фондовом рынке, могут сами решать, какие сведения публиковать, а какие нет. Если есть угроза санкций, то данные до конца года можно вообще не публиковать.

Банки смогут не раскрывать основные формы отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). Также все финансовые организации смогут скрыть сведения о контролирующих лицах, членах органов управления и другую информацию.

Росавиация прекратила публиковать статистические данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний и аэропортов.

Основная причина закрытия целого ряда информации — защита участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) от потенциальных санкций. Однако эксперты считают, что сокрытие данных таможни напрямую связано с риском проседания российского сырьевого экспорта. С помощью этих данных общество смогло бы понять масштаб экономического провала. Данные об импорте могли бы показать структурный дефицит отраслей российской экономики. По данным апреля, только выпуск автомобилей снизился на 72% к марту, лифтов — на 49%, стиральных машин — на 50%, холодильников — на 53%.

Федеральный чиновник в разговоре с The Bell рассказал, что дело не только в том, чтобы спрятать слабые места, но и в том, чтобы скрыть сильные. При этом формально обязанности публиковать данные и так не было.