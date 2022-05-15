Журналисты ВВС рассказали о скрытой мобилизации

Русская служба BBC опубликовала материал о «скрытой мобилизации» в России. По данным издания, этот процесс начался с 24 февраля: мужчин засыпают повестками, некоторые предприятия пытаются оградить от призыва ценных сотрудников, а реклама краткосрочной службы по контракту становится все более навязчивой. Минобороны сообщило, что скрытой мобилизации нет.

Некоторых россиян, даже отслуживших срочную службу, приглашают в военкоматы для сверки документов. При этом в качестве основания в повестках указывают не закон о воинской службе, а закон о мобилизации. Проблема в том, что мобилизация ведется только в военное время и может быть как полной, так и частичной. Однако пока мобилизация не объявлена официально, заставить человека ехать на фронт нельзя.

Многие игнорируют такие повестки, но не все: известны случаи, когда мобилизованные россияне попадали в украинский плен. Некоторым обещали работу на разгрузке гуманитарной помощи и восстановлении домов в ЛДНР.

Краткосрочный контракт предлагают заключать на срок от трех месяцев. За такую работу обещают по 130 000 рублей. Такие вакансии появляются и на гражданских порталах по поиску работы.

Некоторые предприятия пытаются забронировать ценных сотрудников. У некоторых сотрудников Внешэкономбанка (ВЭБа) собрали номера военных билетов и специальностей, которые там указаны, рассказывает ВВС источник, близкий к ВЭБу. После чего эти сотрудники получили "бумагу с печатями, подтверждающую, что их военный билет принят для оформления брони от мобилизации", — говорит он. Сотрудники ВЭБа считают, что это на всякий случай, и мобилизации как таковой не будет. В пресс-службе ВЭБа утверждают, что информация о "бронях" не соответствует действительности.

В Минобороны назвали тему мобилизации «‎ключевой» в создании фейков, направленных на дестабилизацию общественного порядка в стране.