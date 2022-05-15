Референдум о присоединении Южной Осетии к России назначен на 17 июля

Президент частично признанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу объединения с Россией, пишет «‎Интерфакс». При этом новый президент Алан Гаглоев, сторонник независимости, должен вступить в должность 24 мая. Грузия завила, что не признает проведение референдума.

Указ о референдуме Бибилов подписал 13 мая, документ вступил в законную силу. Верховный суд Южной Осетии не нашел в нем нарушений.

ТАСС добавляет, что Грузия не будет признавать итоги референдума. Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил: «Конечно же, мы не будем признавать ни де-факто власть, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная», — сказал Кобахидзе.