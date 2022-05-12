The Guardian: журналиста из Испании подозревают в шпионаже в пользу России

Журналист-фрилансер из Испании Пабло Гонсалес находится в польской тюрьме. Его подозревают в шпионаже в пользу России, связанном с боями в Украине. Прокуратура планирует обратиться в суд за продлением ареста журналиста еще на три месяца. «Репортеры без границ» следят за его делом, которое всерьез поднимает вопросы о свободе слова в Европе, пишет The Guardian.

Пабло Гонсалес сотрудничал с несколькими СМИ, в том числе испанским телеканалом La Sexta, испанским государственным информагентством EFE и «Голосом Америки». Нынешний срок заключения под стражей должен закончиться меньше чем через три недели. По польскому законодательству он может содержаться в заключении до суда, расследование, по словам адвокатов, может занять больше года. Все заседания будут проходить в закрытом режиме.

Польские чиновники утверждают, что он является агентом печально известной российской военной разведки ГРУ. По их мнению, пользуясь статусом журналиста, Гонсалес свободно путешествовал по миру, в том числе в зоны военных конфликтов.

Как утверждают польские власти, собраны обширные доказательства его работы на ГРУ. Журналисту может грозить до 10 лет лишения свободы за участие в «деятельности иностранных разведывательных служб против республики Польша».

Друзья и родственники утверждают, что обвинения против Пабло Гонсалеса абсурдны. Он родился в России и имеет двойное гражданство: испанское и российское. В России у него остался отец, которого Пабло регулярно навещал. Кроме того, в разных паспортах — российском и испанском — у него указаны разные фамилии: отца и матери. Его сторонники опасаются, что это может стать доказательством его вины.

Агенты внутренней безопасности Польши задержали его в приграничном городе Пшемысль в отеле ночью 27 февраля. В городе он освещал кризис, связанный с беженцами.

В 2016 году имя Гонсалеса было внесено в список из 49 испанских журналистов, политиков и активистов, чьи комментарии в Твиттере были признаны «пророссийскими». В начале февраля его допрашивали в Украине и рекомендовали выехать из страны, но официально не выслали. После Гонсалес обратился в испанское консульство и решил отправиться в Польшу, но в его дом в Испании пришли представители спецслужб. Они хотели выяснить у его жены, имеет ли Пабло пророссийские взгляды.

После этого Гонсалес вернулся в Испанию, но с началом боев в Украине поехал в Польшу.

«Репортеры без границ» следят за этим делом. По мнению представителя организации, польские власти должны сделать все доказательства против Гонсалеса открытыми. «До сих пор информация скудна, а содержание журналиста под стражей в течение нескольких месяцев без суда — это очень серьезно», — добавил представитель организации.