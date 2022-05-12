Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел по УДО

Как пишет РИА Новости, Алексей Улюкаев вышел на свободу сегодня. «Медиазона»* добавляет, что из колонии он выехал на Range Rover в сопровождении двух седанов без номеров.

Алексея Улюкаева осудили в декабре 2017 года на восемь лет колонии. Суд установил, что бывший министр получил взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сумма взятки составила два миллиона долларов. Сечин сообщал, что Улюкаев вымогал у него деньги с 2016 года якобы за «успешную приватизацию» «Башнефти».

В чем обвиняли Улюкаева: подробности здесь.





*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.