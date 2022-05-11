Еще трем фигурантам по делу «Весны» избрали меру пресечения

Сегодня Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения трем фигурантам уголовного дела демократического молодежного движения «Весна». Роману Максимову, Валентину Хорошенину и Евгению Затееву назначили запрет определенных действий, сообщается в Telegram-канале движения.

Участников обвиняют в создании НКО, посягающей на права и свободы граждан (ч.2 ст.239 УК РФ). Вчера по тем же обвинениям меру пресечения в виде запрета определенных действий назначили Ивану Дробышеву, Ангелине Рощупко и Тимофею Васькину.

Роман Максимов будет ожидать окончания следствия в Великом Новгороде. Евгений Затеев и Валентин Хорошенин будут находиться в Санкт-Петербурге.

Всем троим фигурантам суд запретил выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по делу и активистами движения «Весна», отправлять и получать почту, кроме корреспонденции из следственных и судебных органов, использовать любые средства связи и выходить в интернет, кроме случаев, когда нужно вызвать экстренные службы или связаться со следователем. Затееву в дополнение к этим ограничениям суд добавил запрет на посещение собраний «Весны».