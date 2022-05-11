77-й день боев: главное

Американская разведка сообщает о том, что Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, пишет CNN. Несмотря на серьезные потери, экономический и политический ущерб России из-за начала «спецоперации», Владимир Путин уже не может выйти из конфликта. Эксперты считают, что дипломатический путь для него также закрыт: он проигнорировал призывы прекратить огонь от самых разных людей.

При этом в США опасаются усиления противостояния с Россией. Если начнётся прямая конфронтация, то Путин будет загнан в угол, а значит сможет использовать более радикальные средства. Но пока конкретных признаков развертывания в том числе тактического ядерного арсенала со стороны России нет.

Как пишет DW*, по мнению генерального секретаря Amnesty International Аньеса Калламара, Путин просто ненавидит украинцев. Даже в своих выступлениях он делает вид, что Украины не существует.

Украинская разведка сообщила, что Россия вывозит зерно, подсолнечник и овощи с захваченных территорий. Это не первое подобное обвинение: в начале мая CNN сообщало, что российские военные вывезли с захваченных территорий сельскохозяйственную технику и зерно.

По данным разведки, продовольствие вывозится в Россию и Крым. Продовольствие захватывают в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, готовятся отправки из Энергодара. В Крым отправляли также свёклу, картошку и капусту.

В настоящее время известно, что значительная часть украденного зерна находится на российских судах в Средиземном море. Самая вероятная страна назначения грузов — Сирия. Оттуда зерно можно контрабандой ввозить в другие страны Ближнего Востока.

ООН сообщало, что в портах Украины заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна. Нехватка продовольствия, по оценкам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, может привести к голоду 1,7 млрд человек во всем мире.

Русская служба BBC подсчитала, сколько потрачено из российского бюджета на патриотическую акцию «Za Россию». Гастроли звезд обошлись в рекордные 95,3 млн рублей.

Митинги-концерты начались в середине апреля. Организацией гастролей для артистов занимался близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований. Дороже всего — в 10,5 млн рублей — бюджету обошлась группа Сергея Галанина, который заявлял, что государство должно помогать только патриотически настроенным деятелям культуры. Виктория Дайнеко за выступление перед ранеными солдатами и на 4 концертах получила 4 млн рублей. Один концерт группы Uma2rman в Барнауле обошелся еще в 4 млн рублей. Три выступления Дмитрия Певцова стоили 3,4 млн рублей.

Всего в марафоне участвовали 34 исполнителя в 31 городе: Набережных Челнах, Волгограде, Липецке, Вологде, Екатеринбурге и других.

Газета The Washington Post узнала о планах российских военных начать ремонт техники в Мариуполе. Для этого уже попросили выйти на работу сотрудников металлургического комбината им. Ильича. Следующим должен стать завод «Азовсталь». Это может стать стратегическим преимуществом.

На самом заводе «Азовсталь» до сих пор остаются больше 1000 военных и больше 100 гражданских. Среди них больше 500 раненых.

Жены заблокированных на заводе военных встретились с Папой Римским Франциском. Они попросили его помочь в эвакуации людей с завода, пишет РИА Новости.

В контролируемом российскими войсками Херсоне назначенный замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что обратится к Путину и попросит его включить область в состав России. Никакого референдума о создании Херсонской народной республики не будет, добавил он.

Украина приостановила транспортировку российского газа, пишет Reuters. Через закрытый транзитный пункт проходит около 8% европейского газа. Он поставляется в Австрию, Италию, Словакию и другие государства Восточной Европы. По данным «Газпрома», поставки через Украину продолжаются, но сегодня объемы сократились до 72 млн кубометров по сравнению с 95,8 млн кубометров во вторник.

Украинская сторона заявила, что приостановит потоки через транзитный пункт Сохрановка, через который доставляется почти треть топлива в Европу. Это произошло по форс-мажорным обстоятельствам: якобы российские оккупационные силы начали забор газа и отправку его в ЛДНР.





*DW Минюст России признал иностранным агентом