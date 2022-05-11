Путин уволил замдиректора ФСИН Валерия Балана

Заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Балан был освобожден от должности указом президента от 11 мая.

За последние семь месяцев это не первое увольнение во ФСИН. Владимир Путин 25 ноября 2021 года уволил главу службы Александра Калашникова. Он работал в должности с 8 октября 2019 года. Его место занял Аркадий Гостев.

С 28 декабря 2021 года уволен генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин, который занимал должность заместителя директора ФСИН. Назначение Якунина состоялось в августе 2020 года.

Во всех случаях причины отставок не сообщались. Однако в начале октября правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видеоархива пыток и изнасилований в саратовской тюремной больнице.

В апреле 2021 года РБК сообщал о скорой отставке первого замглавы ФСИН, которую связывали с опубликованными видео. Издание Pasmi еще в марте 2021 года сообщало, что рапорты об увольнении написали еще три заместителя главы ФСИН: Валерий Балан, Валерий Бояринов и Рустам Степаненко.