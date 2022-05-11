Илья Яшин получил сразу четыре протокола о «фейках» про российскую армию

Политик Илья Яшин сообщил в своем Telegram-канале о преследованиях за высказывания против «спецоперации». На него составили сразу четыре протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ

Рассматривать административные дела будут 20 и 25 мая в Тушинском суде Москвы. Как добавил Яшин, ему грозит крупный штраф или уголовное преследование: за повторное нарушение по статье о «фейках» могут завести уголовное дело.

«Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь. Я выступаю против войны, потому что патриот России. А дискредитируют армию, с моей точки зрения, те, кто развязал эту преступную бойню», — добавил политик.

В апреле уголовные дела завели на его коллег — муниципальных депутатов Красносельского округа Москвы Елену Котеночкину и Алексея Горинова. Их обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Горинов находится под арестом, а Котеночкина уехала из России. Ее объявили в розыск.