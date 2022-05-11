Власти Херсона обратятся к Путину о включении региона в состав России

РИА Новости пишет, что власти Херсона планируют обратиться к Владимиру Путину о включении региона в состав России. Об этом сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он заявил, что Херсон — это Россия, и никакого референдума о создании ХНР (Херсонской народной республики) не будет. Путина будут просить о включении региона в состав России, планируется, что до конца года область перейдет на российское законодательство.

В Херсонской области с 1 мая ввели в обращение рубль. До конца месяца в регионе планируют открыть банк для рублевого оборота, который интегрируют в Банк России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что решать вопрос о присоединении региона к России должны его жители. Юристы же должны сделать так, чтобы решение было легитимным, как по Крыму.