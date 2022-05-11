МИД: признание России террористическим государством – провокация

Сейм Литвы вчера принял резолюцию о признании России террористическим государством, пишет РБК. Массовые убийства мирных жителей в Украине парламентарии назвали геноцидом. Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала такое решение провокацией и политическим лицемерием.

Захарова вела эфир из Омана, где сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с султаном Хейсамом бен Тариком. Ранее Лавров был в Алжире, где провел переговоры с МИДом и президентом Абдельмаджидом Теббуном. Переговоры Захарова назвала конструктивными.

По поводу решения сейма Литвы она сказала, что эта страна, как член НАТО, ни разу не осуждала действия альянса ни в Ираке, ни в Югославии, ни в Афганистане. Решение сейма по поводу России, по мнению представителя МИДа, не более чем провокация, экстремистское заявление. Если бы в стране были искренне озабочены судьбой континента, то призывали бы к мирным переговорам и прекращению огня, заключила Захарова.

События в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке, Гостомеле в Литве оценили как «систематические серьезные военные преступления и преступления против человечности против украинского народа». Вся российская «спецоперация» — это геноцид украинского народа, добавили в резолюции. Все 128 парламентариев единогласно выступили за создание международного трибунала для расследования всех военных преступлений в Украине. Ранее сейм Литвы уже признавал Россию террористическим государством — в 2014 году.

Действия России в Украине ранее назвал геноцидом президент США Джо Байден, он также призвал создать международный трибунал. Палата общин канадского парламента также назвала происходящее в Украине геноцидом. Президент Франции Эммануэль Макрон еще до избрания на второй срок отказался использовать этот термин, опасаясь эскалации конфликта.