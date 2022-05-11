WP: завод «Азовсталь» российские войска могут использовать для ремонта

Газета The Washington Post сообщает о том, что военные России и непризнанной ДНР могут использовать завод «Азовсталь» для ремонта собственной техники. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, они уже попросили вернуться на работу рабочих металлургического комбината им. Ильича. Вместе с «Азовсталью» комбинат производил около трети стали в Украине.

Российские силы укрепляют свой контроль над Мариуполем. Как сообщают в Институте изучения войны, военные закладывают основу для открытия завода «Азовсталь». Превращение заводов во вспомогательные силы для армии — последняя попытка России использовать стратегические преимущества города.

Несмотря на то что Владимир Путин поручил прекратить штурм завода «Азовсталь», а министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Мариуполь находится под контролем российских войск и боевые действия в нем не ведутся, на «Азовсталь» продолжают сбрасывать бомбы. Во вторник удар нанесли по полевому госпиталю на заводе, где осталось более 100 мирных жителей и более 1000 солдат.

Начальник полиции на заводе «Азовсталь» сообщил The Washington Post, что там находится по меньшей мере 500 раненых, и их число увеличивается с каждым днем. При этом украинская сторона заявляла, что все женщины, дети и пожилые выведены с завода: несколько дней подряд в начале мая работали гуманитарные коридоры под руководством ООН и Международного комитета Красного Креста.