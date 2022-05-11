Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук, первый президент Украины, скончался 10 мая. Как пишет DW*, в прошлом году он перенес операцию на сердце. Реабилитацию он проходил в Германии. Продолжительная болезнь и стала причиной смерти.

Украиной Кравчук руководил в 1991-1994 годах. В качестве президента 8 декабря 1991 года он вместе с Борисом Ельциным и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. Позже, в 1994–2006 годах, он был депутатом Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что Кравчук был не просто политиком или исторической фигурой. «Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы», — сказал Зеленский.

Станислав Шушкевич, первый президент Беларуси, умер 4 мая.

*DW Минюст признал иностранным агентом.