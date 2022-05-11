NYT: Мария Алехина покинула Россию

Мария Алехина, участница группы Pussy Riot, смогла добраться до Европы. Как пишет The New York Times, только с третьей попытки она смогла пересечь границу Беларуси, где ее ждали документы, подобные европейским, на право пересечения границы ЕС.

Алехина борется с системой в России больше 10 лет, пытаясь добиться соблюдения в России Конституции и базовых прав человека. Бежать из России ей помогла хаотичность силовиков. «Отсюда они выглядят как большой демон, но очень неорганизованный, если смотреть изнутри, — сказала она. — Правая рука не знает, что делает левая».

В Москве она переоделась в форму курьера одной из служб доставки. Полиция в это время дежурила в квартире, где она остановилась. Телефон она оставила дома — в качестве приманки, если ее захотят отследить.

Подруга отвезла ее на границу с Беларусью. Первый раз пограничники задержали Алехину на шесть часов и отправили обратно. Вторая попытка также обернулась ничем. Но с третьей все получилось.

В Беларуси ее ждал подготовленный документ, который давал ей тот же статус и права на въезд, что и жителям ЕС. Его подготовили соратники Алехиной: исландский перформер Рагнар Кьяртанссон убедил одну европейскую страну выдать ей такой документ.

В Беларуси она не использовала паспорт и другие документы, избегала отелей, чтобы ее нельзя было отследить. Затем Мария Алехина села в автобус до Литвы. Пограничники, посчитавшие ее «европейкой», а не русской, стали лучше к ней относиться.

В Литве она попыталась использовать литовскую визу вместе с российским паспортом — заграничный паспорт у нее конфисковали. В это время она находилась в розыске в России.

Сейчас Мария Алехина и другие участники группы Pussy Riot готовятся к турне по Европе, во время которого будут собирать деньги для помощи Украине. Алехина не исключает, что в будущем может вернуться в Россию. Но когда и как — пока большой вопрос.

В 2012 году за «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя Алехину приговорили к двум годам лишения свободы по статье «хулиганство». С прошлого лета ее отправляли в тюрьму шесть раз на 15 суток по сфабрикованным обвинениям. В апреле домашний арест ей заменили на реальный срок в колонии общего режима.

Мария Алехина: «Будущее есть у того, кто борется за настоящее» – интервью здесь.