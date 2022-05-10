76-й день боев: главное

Минобороны России заявило о контроле над населенным пунктом Попасная. Это говорит о том, что войска ЛДНР вышли на административную границу Луганской и Донецкой областей Украины. Как пишет BBC, Попасная — небольшой населенный пункт, который переходил во время конфликта в Донбассе в 2014 году из рук в руки, но в итоге остался под контролем Киева. Однако его потеря Украиной предоставит некоторое преимущество российским войскам, поскольку Попасная находится на возвышенности, примерно на 260 метрах над уровнем моря. Это выше других крупных городов Украины, за которые идут бои: Лисичанска, Северодонецка, Светлодарска и Бахмута. Сейчас эти города оказываются в 30-километровой зоне обстрела.

В то же время Украина объявила о начале наступления на восточном направлении, пишет Reuters. Российские войска отодвинуты от Харькова. Продвигаясь к северу от Харькова, Украина теперь может попытаться изменить ситуацию и вынудить Москву переключиться на защиту своих собственных линий снабжения до города Изюм к югу от Харькова.

Reuters пишет о том, что немецкие чиновники разработали план на случай внезапного прекращения поставок российского газа. В него входит в том числе контроль над российскими фирмами. В 2021 году на российский газ пришлось 55% импорта Германии. Новые меры могут помочь полностью отказаться от поставок энергоносителей.

Германия заявила, что хочет отказаться от российских поставок, но до середины 2024 года она будет серьезно зависеть от газа из Москвы. Эксперты, которые поговорили с Reuters, отмечают, что пока нет ясности, готовы ли немецкие чиновники к немедленному эмбарго или это только план для снижения эскалации конфликта. Однако есть опасение, что Россия может в одностороннем порядке прекратить поставки газа.

Германия готова предоставить своим энергетическим фирмам займы и гарантии для поддержки. Это может помочь справиться с растущими ценами.

Евросоюз на этой неделе планирует принять новый пакет санкций против России. Но с прошлой недели 27 стран-участниц ЕС не могут договориться о полном эмбарго на поставки нефти из России.

Al Jazeera опубликовала видео из вагона-рефрижератора, где хранят тела погибших российских солдат. Минобороны не делало заявлений об этом сюжете. ВВС подтвердило потери российский армии в 2120 человек. Минобороны России сообщало о потерях в последний раз 25 марта. Погибшими признали 1351 человека. ВСУ заявляет о 25 тысячах погибших российских военных.

Принципы применения ядерного удара Москвой озвучил заместитель главы МИД России Александр Грушко. Он заявил, цитирует его слова РИА Новости, что все принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине России. По его словам, доктрина не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому написано.

Вчера в Одессе был с официальным визитом председатель Европейского совета Шарль Мишель. В это время по городу нанесли авиаудар. Один человек погиб, пятеро пострадали.