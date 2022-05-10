Историка Юрия Дмитриева этапировали в колонию строгого режима

Историка Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет, этапировали в колонию строгого режима. Его обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности приемной дочери. Юрий Дмитриев, глава карельского отделения «Мемориала»*, долгие годы исследовал сталинские репрессии, правозащитники связывали преследование с его профессиональной деятельностью.

Как пишет «Интерфакс», сейчас историк перевезен в ИК-18 поселок Потьма в Мордовии. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

Приговор Юрию Дмитриеву вынесли 27 декабря 2021 года. В этот день суд пересматривал эпизоды из дела по статьям, по которым ранее Дмитриева оправдали. Он пытался обжаловать приговор, но 15 марта 2022 года Верховный суд Карелии оставил приговор без изменений. В марте 2021 года Юрий Дмитриев подал в ЕСПЧ жалобу на свое уголовное преследование в России.

Юрий Дмитриев открыл в Карелии массовые захоронения репрессированных в 40-х годах. Дело Дмитриева началось в 2016 году. Его обвинили в том, что он якобы фотографировал свою приемную дочь обнаженной. Позже появились обвинения в хранении оружия.

В феврале 2021 года издание «Проект» сообщило , что за преследованием историка может стоять бывший генерал ФСБ и помощник Владимира Путина Анатолий Серышев. В 2016 году «Мемориал»* опубликовал список сотрудников НКВД, участвовавших в расстрелах узников ГУЛАГа, и в их числе оказался его возможный родственник, чекист Василий Михайлович Серышев.

«Причиной приговора стала профессиональная деятельность ученого» – подробно о приговоре в декабре 2021 года.

*«Мемориал» Минюст России признал иностранным агентом.