Трем фигурантам по делу «Весны» избрали меру пресечения

: Ивану Дроботову, бывшему сотруднику ФБК, также назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу «Весны», сообщили в движении. Артёма Уйманена отпустили из ИВС под обязательство о явке.

Вчера вечером стало известно о том, что в деле «Весны» фигурирует шесть человек. Их обвиняют в создании НКО, посягающей на права и свободы граждан (ст. 239 УК РФ), пишет движение «Весна». По такой же статье обвиняли членов штабов Навального.



Сегодня Басманный районный суд Москвы назначил журналистке «Скат media» Ангелине Рощупко меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как пишет ОВД-инфо*, до 6 июля этого года ей запрещено выходить из дома с восьми вечера до восьми утра, общаться со свидетелями, подозреваемыми и другими обвиняемыми по ее делу, за исключением близких родственников, отправлять и получать «почтово-телеграфные отправления», использовать средства связи и интернет не для вызова служб экстренной помощи.

Аналогичные действия запретили общественному защитнику Тимофею Васькину. Сам они никогда участником движения не был.

Задержанным 7 мая Валентину Хорошенину, Евгению Затееву и Роману Максимову меру пресечения изберут завтра.

По делу «Весны» в ИВС также находится Иван Дроботов, бывший сотрудник ФБК. У Дарьи Пак прошел обыск, но она находится не в России. Её статус пока неизвестен.

Еще два участника движения «Весна» задержаны в Санкт-Петербурге по делу о «телефонном терроризме». Под арестом находятся Лина Барабаш и Артём Уйманен.

Сайт движения сегодня ночью был заблокирован. Доступ к нему оставался у некоторых операторов связи. В списке запрещенных сайтов участники «Весны» ресурс не нашли.