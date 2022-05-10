Reuters: число погибших мирных жителей в Украине может быть на тысячи больше

Глава мониторинговой комиссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила сегодня, что в стране убито на тысячи мирных жителей больше, чем отражают официальные цифры. По данным ООН, подтверждена гибель 3 381 человека, пишет Reuters.

В группу наблюдателей ООН по правам человека в Украине входит 55 человек. По их данным, большинство смертей произошло из-за применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения, ракетных и авиационных ударов.

«Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что конечные данные на тысячи больше, чем цифры, которые мы вам сейчас предоставили, — сказала Матильда Богнер. — Большая черная дыра — это Мариуполь, в который нам сложно получить доступ для получения достоверных данных».

При этом она отметила, что документируются нарушениях со стороны российских военных и украинских. Речь идет о сообщениях о пытках, жестоком обращении, казнях. Однако обвинений в адрес российских войск значительно больше.