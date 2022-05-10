Лидер КНДР выразил твердую солидарность с делом России

Лидер Северной Корей Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме 9 мая отметил, что солидарен с делом российского народа. По его словам, которые приводит Центральное телеграфное агентство Кореи, необходимо «искоренить военно-политические угрозы и шантаж враждебных сил и защитить достоинство, мир и безопасность страны, наследуя бессмертные традиции победы».

Ким также выразил уверенность, что российско-северокорейские дружественные отношения будут укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями эпохи.

Он также отметил героизм российских солдат во время Второй мировой войны во время уничтожения фашизма, который представлял угрозу будущему всего человечества. Подвиги и заслуги российского народа хранятся в памяти народов, любящих справедливость и мир.

CNN вчера сообщило, что бои в Украине могут стать лучшим поводом для расширения северокорейской ядерной программы. Сейчас, когда все внимание приковано к Европе, режим Кима не будет поставлен под удар санкций или осуждения. А от России лидер КНДР сможет получить серьезные скидки не энергоносители.