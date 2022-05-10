Al Jazeera: российские власти не забирают сотни погибших солдат

Al Jazeera показала в своем сюжете вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших. В мешках, по данным журналистов, находятся российские солдаты.

Информация о том, что российские войска не всегда забирают погибших бойцов, звучит с 24 февраля не впервые из разных источников. BBC писала об этом 19 апреля. По данным Минобороны Украины, сообщает Al Jazeera, погибло около 25 тысяч российских солдат. Среди них элитные военнослужащие, которых, добавляет корреспондент, Москва отказалась забирать.

Минобороны России последний раз сообщало о потерях 25 марта: погибли 1 351 человек, ранения получили 3 825 человек. Информацию об оставленных телах ведомство не комментировало. Русская служба BBC 6 мая подтвердила информацию о 2120 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Каждый пятый — офицер.