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#Новости

Одесса подверглась бомбардировке во время визита председателя ЕС

10.05.2022

Среди мирных жителей есть погибший и раненые

Сегодня ночью российские войска снова нанесли авиаудар по Одессе, как раз во время визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Он прибыл в город 9 мая.   

Как сообщили в оперативном командовании Юга, ракета попала в торговый центр и склад, начался пожар. Украинская сторона сообщает, что один человек погиб, пятеро ранены. Они доставлены в больницу. 

По Одессе выпустили ракеты советского образца. В ВСУ сделали вывод, что запас современного вооружения в российских войск истощен. 

Минобороны России сообщило, что в Одессе за ночь уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.



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