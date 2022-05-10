Умер журналист Игорь Свинаренко

Сегодня на 65-м году жизни около 5 утра умер журналист и писатель Игорь Свинаренко. Об этом сообщил карикатурист Андрей Бильжо в своем Facebook.

Игорь Свинаренко родился в 1957 году в Жданове, сейчас это — Мариуполь. В Москве он окончил журфак МГУ им. Ломоносова, после работал каменщиком, переплетчиком в самиздате, фотографом и переводчиком, пишет «Новая газета. Европа».

С 1980 по 1982 год работал в подпольном издательстве. Позже был обозревателем в «Комсомольской правде», «Коммерсанте» и «Собеседнике», сотрудничал с «Новой газетой», руководил журналами «Архипелаг» и «Домовой».

Он издал более 10 книг: «Записки репортера», «Записки одессита» и «Короче. Конспекты ненаписанных романов». В 2021 году он выпустил роман о XX веке «Тайна исповеди».

Андрей Бильжо опубликовал последнее, что написал ему Игорь Свинаренко: «А хорошо быть укр беж! Новая свободная страна, все тебя любят, все помогают, блестящие перспективы. Это куда лучше чем в родном *** совке среди фашистов в больнице или в своем прекрасном доме без надежды отвратительно помирать харкая кровью».