NYT: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Как пишет The New York Times, новый закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал в понедельник 9 мая. Во Вторую мировую войну аналогичный документ о поставках военной и гуманитарной помощи от США, подписанный Франклином Рузвельтом 81 год назад, помог союзникам победить. Новый закон позволит ускорить поставки помощи Украине, но может привести к эскалации конфликта.

Современная версия ленд-лиза называется Актом о демократии в Украине. Новый закон снимает некоторые ограничения по поставкам вооружений. Помимо него Байден предложил выделить 33 млрд долларов в виде военной и гуманитарной помощи. Демократы предлагают увеличить этот пакет на 7 млрд долларов. Этот пакет помощи может стать отдельным от ленд-лиза, его должны поддержать демократы и республиканцы. В марте Конгресс одобрил чрезвычайную помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

С начала конфликта Байден стремится избежать прямой конфронтации с Россией, он был возмущен утечками в СМИ о том, что США поставили Украине разведданные, в том числе о местонахождении российских генералов и крейсера «Москва».

Однако риторика президента ужесточилась с развитием боев. По словам Алины Поляковой, президента Центра анализа европейской политики и специалиста по России, США постоянно балансируют между поддержкой Украины и обеспечением ее военной защиты, и в то же время она очень обеспокоена эскалацией конфликта. В Белом доме шли споры о том, какое вооружение можно назвать оборонительным, а какое — наступательным. Последнее поставлять Украине пока не стоило, считали в Вашингтоне.

Но в последние недели в США более открыто выражают мысль о том, что нужно не только поддержать Украину, но и ослабить Россию. О последнем говорил в Польше после визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин. А Ненси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса, во время визита в Киев сказала, что Америка будет стоять с Украиной до победы.

Фиона Хилл, политолог, эксперт по России, бывший советник двух президентов США, считает, что Путин хочет сделать конфликт в Украине прокси-войной, «войной по доверенности», но на самом деле, добавляет Хилл, «это колониальный захват земель».

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что есть большая разница между скрытой помощью Украине и явной. Путин знает об обмене данными с украинской разведкой, но то, что это транслируется вслух, позволяет ему говорить о том, что Россия борется с США и НАТО. Это, добавил Макфол, не отвечает интересам США.

Анжела Стент, бывший сотрудник национальной разведки по России и автор книги об американских отношениях с Путиным, считает, что открытое противостояние может повлиять на позицию Индии и Китая. Сейчас их планируют склонить против российской агрессии, но эскалация конфликта может повлиять на мировое общественное мнение. Украинцы, добавляет Стент, также могут почувствовать недоверие — будто бы они зависят от США.

Однако не все согласны с таким мнением. Некоторые считают, что сейчас России удалось установить свои правила на поле боя. А в отношении Украины и поставок вооружения есть определенное сомнение.