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#Новости

ОВД-инфо*: в России задержали 125 человек в День победы

10.05.2022

Большинство из них — за пацифистские лозунги и символику

По данным ОВД-инфо* в России 9 мая задержали 125 человек: 82 из них за акции протеста и антивоенную символику. Еще 43 человека привлекли за прошлые акции и высказывания, за акции с другой тематикой, а также «в профилактических целях».

При этом задержания проходили и в метро: полиция использовала данные камер с распознаванием лиц. Они выявляли тех, кто ранее уже участвовал в протестных акциях. Среди них оказались в том числе адвокаты, сотрудничающие с ОВД-инфо* — Михаил Бирюков и Юлия Трегубова. 


*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.  


Фото: движение «Весна»

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