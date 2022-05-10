ОВД-инфо*: в России задержали 125 человек в День победы

По данным ОВД-инфо* в России 9 мая задержали 125 человек: 82 из них за акции протеста и антивоенную символику. Еще 43 человека привлекли за прошлые акции и высказывания, за акции с другой тематикой, а также «в профилактических целях».

При этом задержания проходили и в метро: полиция использовала данные камер с распознаванием лиц. Они выявляли тех, кто ранее уже участвовал в протестных акциях. Среди них оказались в том числе адвокаты, сотрудничающие с ОВД-инфо* — Михаил Бирюков и Юлия Трегубова.

*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.

Фото: движение «Весна»