Фигурантам уголовного дела «Весны» продлили срок задержания

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела о создании НКО, посягающего на права и свободы граждан (ч.3 ст.239 УК РФ) в отношении координаторов движения «Весна». Троих фигурантов доставили в Москву из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода: Валентина Хорошенина, Евгения Затеева и Романа Максимова.

Сегодня Басманный районный суд Москвы должен был избрать меру пресечения фигурантам. Как сообщили в «Первом отделе», Хорошенину продлили срок задержания до 16:00 12 мая. Заседание по избранию меры пресечения состоится 11 мая. Евгению Затееву и Роману Максимову также продлили срок задержания до 15:30 12 мая.

Адвокаты опасаются, что прокурор сделал это для того, чтобы добавить ещё одно обвинение или запросить в качестве меры пресечения заключение под стражу. Обвинение мотивировало это тем, что на фигурантов необходимо получит дополнительные «характеризующие материалы».

По делу «Весны» работает следователь Гагарин В.В., который вёл дело DOXA. В качестве меры пресечения сегодня он просил запрет определенных действий: обвиняемым он просил разрешить выходить из дома 1 минуту в день.

Преследование активистов связывают с протестной акцией «Они воевали не за это», которую анонсировали на 9 мая. Несмотря на задержания, в нескольких городах России люди выходили с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны.



