МИД Польши: российскому послу не рекомендовали возлагать цветы

Глава МИД и администрации республики Мариуш Каминьский в своем Twitter заявил, что польские власти не рекомендовали послу России Сергею Андрееву возлагать цветы 9 мая в Варшаве. А эмоции украинок, чьи мужья сейчас сражаются за свою родину, можно понять, добавил министр.
Польская полиция помогла послу покинуть место происшествия. Само собрание противников российской агрессии в Украине, где каждый день совершаются преступления, было законным.Российского посла Сергея Андреева облили красной краской сегодня, когда он прибыл на кладбище советских военных в Варшаве, чтобы возложить цветы. МИД России выразил протест Польше и потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.