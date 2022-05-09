МИД Польши: российскому послу не рекомендовали возлагать цветы

Глава МИД и администрации республики Мариуш Каминьский в своем Twitter заявил, что польские власти не рекомендовали послу России Сергею Андрееву возлагать цветы 9 мая в Варшаве. А эмоции украинок, чьи мужья сейчас сражаются за свою родину, можно понять, добавил министр.

Польская полиция помогла послу покинуть место происшествия. Само собрание противников российской агрессии в Украине, где каждый день совершаются преступления, было законным.