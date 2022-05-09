Мединский: переговоры с Украиной продолжаются

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры продолжаются, но в дистанционном формате. Для очных встреч, цитирует Мединского «Интерфакс», необходимо иметь на руках больше конкретики.

Ранее Москва не раз обвиняла Киев в затягивании переговоров. Нападения на гражданских в Минобороны отрицают, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, что убийство мирных жителей может поставить точку в переговорах.

Последний раз делегации встречались очно 29 марта в Стамбуле. Согласно сформированным переговорным позициям, Украина должна была остаться внеблоковым государством, без ядерного оружия. Вопросы по Крыму и Донбассу требовали обсуждения на уровне глав государств.