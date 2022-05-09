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#Новости

Российского посла облили краской в Польше

09.05.2022

Представитель МИД Захарова сообщила, что так «неонацизм обнажил лицо»

Сегодня посол России в Польше Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Но его ждала группа украинцев, пишет РБК. Они хотели «обсудить войну».

После этого завязалась драка, а дипломата облили красной краской. Андреев уехал с кладбища в сопровождении полиции, по предварительной информации, он не пострадал. 

Андреев, уезжая, добавил, что гордится Путиным, а «ДНР и ЛНР не принадлежат Украине». 

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо – и оно кровавое». 

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — написала Мария Захарова. 



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