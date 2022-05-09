«Медиазона»*: журналисты «Ленту.ру» заполнили сайт антивоенными текстами

Сегодня утром вся главная страница «Ленты.ру» была заполнена материалами с критикой так называемой «спецоперации» в Украине. Тексты уже удалены, с журналистом Егором Поляковым провели беседу, пишет «Медиазона»*. Но скриншоты в интернете доступны.

Некоторые заголовки: «Россия бросает трупы своих солдат в Украине», «Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика», «Российская элита больна кумовством и лизоблюдством», «Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть». Все заметки журналисты сопроводили текстом о том, что материалы не согласованы с руководством.

Ответственность за подмену взяли на себя руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор Александра Мирошникова. Заявление Полякова опубликовала «Медиазона»*.

Он рассказал, что это было осознанное решение журналистов, которое они приняли давно. По некоторым причинам быстро его реализовать не получилось, добавил Поляков. Главной причиной, по которой они решились на такой перфоманс, как сам назвал акцию журналист, это совесть. Масса СМИ в России заблокирована, но у «Ленты.ру» гигантская аудитория. Для них журналисты отобрали 40-45 ключевых тем, которые замалчивались с 24 февраля и опубликовали их.

По его словам, даже в прокремлевских СМИ есть множество хороших людей. И сейчас как никогда нужно объединяться всем, кто против «спецоперации».

*«Медиазона» признана Минюстом СМИ иностранным агентом.