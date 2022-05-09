Парады и протесты: как проходит 9 мая в России

Сегодня по всей России прошли военные парады в честь 9 мая. В некоторых городах на военных были нашивки с буквой Z, руководство регионов объявило о переименовании улиц в честь первого главы ДНР Александра Захарченко. Вместе с официальными мероприятиями проходили и протестные пацифистские акции, нескольких активистов задержали.

ТАСС сообщает, что Росгвардия участвовала в праздничных мероприятиях в Херсонской и Запорожской областях Украины. В Херсоне, Скадовске, Геническе, Новой Каховке, Мелитополе и Бердянске играли военные концерты, жителям раздавали георгиевские ленты. В некоторых городах устраивали акцию “Бессмертный полк”, в которой участвовали сами росгвардейцы.

Фото: скриншот видео

Новый символ поддержки “спецоперации” — буква Z — появилась на параде в Забайкальском крае и Свердловской области. Нашивки расположили на груди и рукавах участников парада.

Как пишет “Сибирь.Реалии”*, в нескольких регионах главы объявили о переименовании улиц в честь первого главы непризнанной ДНР Александра Захарченко. На Сахалине переименование сделают после “многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций”. В Хабаровском крае улица Захарченко появится в Комсомольске-на-Амуре. Захарченко погиб в 2018 году. В Туве хотят назвать улицу именем полковника армии ДНР Владимира Жоги, погибшего в 2022 году, и Александра Захарченко. Несколько улиц планируют назвать именами погибших в Украине россиян. В Омской области также хотят назвать улицы Жоги и Захарченко. Именами погибших бойцов могут назвать улицы на Камчатке.

Фото: движение "Весна"

Украинский конфликт главы регионов в своих речах не обходили стороной. Однако риторика была однообразной — угрозы от фашистов, разгул национализма, с которым сражается российская армия. Они были солидарны с Владимиром Путиным, который выступил на Красной площади.

Помимо этого, акция в честь 9 мая прошла в Мариуполе. РИА Новости накануне сообщало о том, что в городе раздавали около 100 тысяч георгиевских лент. А сегодня, пишет издание “Говорит Москва”, “самую большую в мире” 300-метровую георгиевскую ленту пронесли по городу. Во главе колонны шел руководитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Фото: ФАС

В Москве и Санкт-Петербурге еще накануне начались задержания участников движения “Весна”. Против активистов завели уголовное дело о создании НКО, посягающей на права и свободы граждан России (ч.3 ст.239 УК РФ). Сегодня меру пресечения должен определить Басманный районный суд Москвы троим фигурантам дела “Весны”: Валентину Хорошенину и Евгению Затееву из Санкт-Петербурга и Роману Максимову из Великого Новгорода. Заседание должно было состояться в 11:00, но его перенесли на 14:00.

Сами активисты связывают свое преследование с анонсированными на 9 мая протестными акциями “Они воевали не за это”. Участникам предлагали принести на акцию “Бессмертный полк” портреты погибших родственников, но с соответствующими лозунгами. Несмотря на задержания координаторов, в нескольких городах акции состоялись.

Прошли и традиционные пацифистские акции. Во время парадов в Иркутске, Новосибирске, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и других городах России люди выходили с пацифистскими лозунгами. По данным Феминистского антивоенного сопротивления, прошли также акции День Беды и тихие пикеты. ОВД-инфо также сообщает, что в Москве с помощью технологии распознавания лиц в метро задерживают людей, которые ранее участвовали в протестных акциях. Их просят подтвердить, что сегодня они на протесты не пойдут.

*"Сибирь.Реалии" и ОВД-инфо Минюст России признал иностранными агентами.