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#Новости

Путин возложил цветы городу-герою Киеву

09.05.2022

Как и раньше, Путин возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду
Президент также выступил с речью на Красной площади. Участие российских войск в боях в Украине он объяснил угрозами со стороны НАТО. 

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