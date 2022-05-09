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Путин возложил цветы городу-герою Киеву
09.05.2022
Как и раньше, Путин возложил цветы к монументам всех городов-героев в Александровском саду
Президент также выступил с речью на Красной площади. Участие российских войск в боях в Украине он
объяснил
угрозами со стороны НАТО.
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