Путин выступил на Красной площади в честь 9 мая

Сегодня на параде в честь 9 мая на Красной площади выступил президент России Владимир Путин. По его словам, наступление в Украине было “вынужденным, своевременным и единственно правильным решением”.

Сейчас в Украине российские войска, объяснил Путин, сражаются вместе с войсками ЛДНР за безопасность своей родины — России. В декабре прошлого года Россия предложила подписать договор о гарантиях безопасности, призывала Запад к диалогу. Но “нас не захотели услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы”. По версии Путина, страны Запада готовились к карательной операции на Донбассе, планировали вторжение в Крым, а Украина рассматривала возможности покупки ядерного оружия. Таким образом, продолжил убеждать Путин, НАТО создавало абсолютно неприемлемую для нас угрозу непосредственно у наших границ.

Далее он снова повторил версию о неонацистах, на которых якобы сделали ставку в США. В Украине разворачивалась военная инфраструктура, шли поставки оружия, “опасность росла с каждым днем”. И решение России о вводе войск Путин назвал упреждающим отпором, вынужденным, своевременным и единственно правильным решением сильной, суверенной самостоятельной страны.

После он снова говорил о США, их разговорах о своей якобы исключительности. Но у России другой характер, традиционные ценности и уважение ко всем культурам и национальностям. И сейчас на Донбассе разворачивается праведный бой за Россию.

Семьям погибших, по обещанию Путина, власти окажут поддержку и окружат заботой. Изнутри ослабить и расколоть Россию у Запада не получилось. Помимо этого президент подписал сегодня указ об увеличении квот на прием детей военнослужащих в высшие учебные заведения. В военные училища детей погибших в "спецоперации" будут принимать без вступительных испытаний.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Путин может объявить о начале войны с Украиной. Для граждан России, как ожидали некоторые эксперты, он мог бы объявить всеобщую мобилизацию. В Кремле это назвали “чушью”.

Фото: РИА Новости